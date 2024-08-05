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انطلاق أول مران لفريق الأمل بغزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم أول مران لفريق " الأمل " بنادي غزل المحلة تحت قيادة عبد الرحمن رفعت المدير الفني، والذى يهدف فى المقام الأول للاستفادة من اللاعبين مواليد 2003 وإمداد الفريق الأول بلاعبين مميزين خلال الفترات المقبلة.

اجتمع أمس كل من وائل شكر نائب المدير التنفيذي للنـادي ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات ومحمد جنيدي رئيس قطاع الناشئين وطارق الجميل نائب رئيس القطاع مع فريق الأمل بقيادة عبد الرحمن فهمي للمرة الأولى بعد تشكيله رسمياً.

وناقش الحضور سبل دعم غزل المحلة وإعداده بالشكل اللائق من أجل الاستفادة الكاملة من التجربـة، وإمداد الفريق الأول بأفضل العنـاصر المميـزة من داخل القطـاع.

وجاء تشكيل فريق الأمل بقرار من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة وليد خليل من أجل الاستفادة بفريق 2003 وعناصره المميـزة واعدادهم بشكل جيد لدعم الفريق الأول.

وأكد  عبد الرحمن فهمي أن التشكيل الحالي للفريق ليس التشكيل النهائي وأن أي لاعب مميز داخل القطاع سيتم ضمه للفريق مطالباً لاعبي القطاع ببذل أقصى ما لديهم من أجل الالتحاق بالفريق.
وأضاف وائل شكـر أن مجلس الإدارة وجـه بدعم الفريق دعماً كاملاً من حيث الأطقم الرياضيـة والمعسكرات والمباريات الوديـة مؤكداً أن غزل المحلة يركز خلال الفترة الحالية على دعم جميع أبنائه من لاعبين ومدربين.

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فريق الأمل بغزل المحلة

 

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عبد الرحمن رفعت المدير الفني لغزل المحلة

 

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فريق الامل بغزل المحلة

 

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فريق غزل المحلة

 

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فريق الامل بغزل المحلة

 

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