شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. ملك توفيق تنهى منافسات الغطس فى المركز الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

أنهت ملك توفيق لاعبة الغطس منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى فى المركز الـ 28 من أصل 29 بعلامة 193.75.

ويشارك في منافسات الغطس 4 لاعبين هم: مها خالد ومحمد فاروق 10 متر، والثنائي ملك الحسين ورامز ضياء في منافسات مسافة 3 أمتار.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.