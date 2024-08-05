شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام تايوان فى منافسات فرق تنس الطاولة رجال بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب تنس الطاولة رجال أمام نظيره الصين تايبيه "تايوان" بنتيجة 3-0، فى منافسات دور الـ 16، بأولمبياد باريس، التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وشارك فى المنافسات محمد البيلى، ويوسف عبد العزيز، وخالد عصر الذى شارك بدلا من عمر عصر الذى انسحب من المنافسات بسبب الإصابة التى تعرض لها فى منافسات الفردى.

وكان عمر عصر حقق إنجاز فى دورة الألعاب الأولمبية باريس، وهو الوصول إلى دور ربع النهائى، إلا أنه خسر من لاعب السويد في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن عمر عصر من الفوز في شوط واحد فقط ليخسر بنتيجة 4/1 من بطل السويد.