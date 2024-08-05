شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد الشناوى لقائمة الأهلى أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على إعادة محمد الشناوى قائد الفريق لقائمة مباراة سموحة المقبلة فى الدوري.

ويواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على راحة وشارك مصطفى شوبير بديلا له.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.

ويحتاج الاهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.