شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لليوم السابع: الزمالك لم يطلب ضم بيكهام.. ولا نية لبيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي سيراميكا حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق خلال الفترة الحالية للانتقال إلى القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل سيراميكا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لم يحدث أى تفاوض مع الزمالك بخصوص بيع أحمد رمضان بيكهام، وتجديد اللاعب تم بشكل طبيعي فى ظل الرغبة في توفير حالة من الاستقرار والحفاظ على نجوم الفريق ولا يوجد نية لبيعه لأي نادي خلال الفترة المقبلة".

من جانب آخر، أجل مسئولو نادى سيراميكا حسم مصير النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق، إلى ما بعد نهائى كأس رابطة الأندية المقرر له الأربعاء المقبل بين سيراميكا والطلائع على استاد برج العرب.

وتلقى جون إيبوكا أكثر من عرض من أندية ليبية فى الفترة الأخيرة نظرا لنجاح اللاعب فى الموسم الماضى فى الدورى الليبى، ولكن لم يتم حسم وجهته المقبلة حتى الآن.

ويحسم مسئولو سيراميكا موقفهم من العروض التى تلقاها النيجيرى بعد الانتهاء من نهائى كأس رابطة الأندية، التى يمنون النفس بالتتويج بها للموسم الثانى على التوالى.