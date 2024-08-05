شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة مع كولر بسبب "ملف الصفقات" بعد حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على عقد جلسة عاجلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة عقب نهاية مباراة سموحة المقبلة بالدوري؛ للاستسفار منه عن أسباب غضبه من ملف الصفقات بعد تصريحاته الأخيرة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب.

وأبدى كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب، عدم رضاه عن خطوات الأهلي في ملف الصفقات الجديدة قائلا، "لست سعيدا حتى الآن بالتعاقدات، ولكني لست مسؤولا عن التعاقدات في الأهلي، وآمل أن تجري تدعيمات للفريق الفترة المقبلة".

وينوى مسئولو الأهلى الاستماع لرؤية كولر للتعرف على أسباب غضبه في ملف الصفقات، لاسيما أن الإدارة الحمراء تنوى إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلى نظيره سموحة فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.