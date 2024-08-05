شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وإنبى في الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الاثنين، لمواجهة إنبى بالدوري المصري، بعدما أغلق الفارس الأبيض صفحة مباراته الأخيرة أمام الجونة والتى أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، وفاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله حمزة المثلوثى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل يحتل إنبى المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 32.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل إنبى مع الاتحاد السكندري سلبياً فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.