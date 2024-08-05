شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لليوم السابع: تقصير اللاعبين وراء تراجع النتائج.. ولم نحدد بديل النحاس والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، كواليس استقالة عماد النحاس مدرب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها المقاولون أمام الأهلي برباعية نظيفة.

وقال فتحي فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "نشكر عماد النحاس على الفترة التي قضاها معنا لم يقصر، وقبلنا اعتذاره عن تدريب الفريق، ونشكره على تحمل مسؤولية تلك الفترة الصعبة، ولا يُسأل عن تراجع الفريق في جدول الدوري، وكان هناك تقصير من اللاعبين".

وأضاف عادل، "لم نحدد بديل عماد النحاس، ومن غير الواضح هل سيتم تعيين المدرب الجديد قبل لقاء الإسماعيلي المقبل أم لا".

واختتم قائلا، "المقاولون العرب يمر بكبوة لكننا نتمسك بالأمل وقادرون على تخطي تلك الفترة الصعبة، واجهنا سوء توفيق طوال الموسم، وعانينا من التحكيم، لكننا نعمل على تخطي تلك المرحلة الصعبة والاستفادة منها بعدم تكرار الأخطاء".

وتقدم الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها النادي برباعية أمام الأهلي في الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت الفريقين أمس.

وكشف مصدر بالجهاز الفني في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الجهاز بالكامل تقدم باستقالته، مضيفاً أن إدارة المقاولون قبلت الاستقالة.