شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبى فى مباراة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع إنبى في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرين ببطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من:

محمود الشناوى في حراسة المرمى

أحمد فتوح، عمر جابر، حمزة المثلوثى، مصطفى الزناري في الدفاع

ناصر ماهر، محمد أشرف روقا، محمد السيد، في خط الوسط

سيف الجزيرى، ومصطفى شلبى، عبد الله سيد نيمار في قيادة الهجوم.

