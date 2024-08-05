شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والسد القطري بعد الاتفاق على إذاعتها تليفزيونيا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مباراة الإسماعيلي الودية أمام السد القطري في السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بدلا من السابعة، بعد الاتفاق على بثها تليفزيونيا، حيث اتفق الطرفان على تعديل موعد انطلاق المباراة، بعدما توصل لاتفاق مع قناة الكأس القطرية على بثها تلفزيونيا.

وقرر الناديان فتح البوابات أمام الجماهير الراغبة في حضور اللقاء بالمجان، على أن يتم فتح البوابات قبل انطلاق اللقاء بساعتين.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة السد القطري كلاً من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والأثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".

واستبعد إيهاب جلال 16 لاعباً من رحلة الدوحة لمواجهة السد القطري كلا من محمد فوزي حارس المرمى وعصام صبحي وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح وأحمد الشيخ وباسم مرسي وعلي الملواني ومحمد زيدان ومحمد خطاري لأسباب مختلفة.

تواجد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، في ضيافة السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في مصر، خلال الجلسة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية.