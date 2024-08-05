رسميا.. نجم الاهلي الأسبق ينتقل إلى الدوري الجزائري

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري عن تعاقده رسميًا مع الكونغولي والتر بواليا، لاعب الأهلي الأسبق، قادمًا من صفوف نادي النهضة العماني.

ورحب نادي شبيبة القبائل بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن عن انضمام بواليا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكان بواليا قد سبق له اللعب في الدوري المصري بداية من نادي الجونة في موسم 2019، ثم انضم إلى النادي الأهلي في الفترة من يناير 2021 إلى 2023، قبل أن يرحل عن صفوف الأحمر بعد فسخ تعاقده مع الفريق، حيث انتقل إلى نادي الوداد المغربي، ومنه انضم إلى نادي النهضة العماني.

ولعب بواليا مع النادي الاهلي 31 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويضم الاهلي بين صفوفه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفًا.