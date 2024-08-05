عرض فرنسي للتعاقد مع إبراهيم عادل بعد الأولمبياد

أبدى نادي ليون الفرنسي اهتمامه بضم إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء اهتمام نادي ليون بالتعاقد مع إبراهيم عادل، بعد التألق مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، حيث سجل 3 أهداف قاد بها الفراعنة لنصف النهائي،

وأكد الصحفي الفرنسي أوليفر سالمون أن نادي ليون يروج لاقتناص إبراهيم عادل بعد دراسة متأنية للاعب، مشيدًا بقدراته التي تسمح له باللعب في ثلاثة مراكز مختلفة في خط الهجوم.

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ومع ذلك، لم يتقدم نادي ليون بعرض رسمي لبيراميدز حتى الآن من أجل التعاقد مع اللاعب الموهوب.

وعلى الجانب الآخر، أشار سالمون إلى أن بيراميدز قد يوافق على بيع إبراهيم عادل بقيمة 5.5 مليون يورو في حال تقديم عرض ملائم.

ويرتبط إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2029.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره فرنسا الذي فاز على الأرجنتين بهدف دون رد، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.