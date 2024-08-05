ليس حسام حسن..لاعب سموحة على رادار الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اهتمام إدارة نادي الزمالك، بالحصول على خدمات أحد لاعبي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك فادي فريد، مهاجم فريق سموحة السكندري، على قائمة الاهتمامات للتعاقد مع في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار شبانة في برنامجه الإذاعي إلى أن هذا الاهتمام يأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز خط هجوم الفريق، موضحًا أن نادي سموحة مستعد للنظر في فكرة بيع اللاعب.

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وفي سياق أخر أضاف الإعلامي أن مسؤولي الزمالك قدموا عرضًا لناصر منسي لتجديد عقده مع شرط تخفيض قيمته إلى النصف أو مغادرة النادي بشكل نهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة إنبي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الماضية، على نظيره الجونة بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة.

فيما يتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة حصدها الفريق من 29 مباراة.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.