قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

أعلنت قناة عربية مجانية، نقل مباراة منتخب مصر وفرنسا، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 اليوم الإثنين.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره فرنسا الذي فاز على الأرجنتين بهدف دون رد، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وكشفت القناة الجزائرية، إذاعة المباراة المرتقبة بين مصر وفرنسا، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

تردد القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا

وتبث المباراة عبر قناة “الجزائرية 6” على القمر الصناعي “نايل سات”، بالتردد 11679H 27500، بالإضافة إلى بثها عبر القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي “عربسات 26 شرق”، على التردد التالي: 12683V 27500.