ثنائي مصري في قائمة أفضل 10 لاعبين بأولمبياد باريس 2024

شهدت قائمة أفضل عشر لاعبين بأولمبياد باريس تواجد ثنائي منتخب مصر الاوليمبي، وذلك في ظل الأداء المميز الذي يقدمانه رفقة صفوف الفراعنة.

وحسب موقع “سوفا سكور” العالمي المتخصص في احصائيات كرة القدم على أن الثنائي إبراهيم عادل وعمر فايد ضمن قائمة أفضل عشر لاعبين في أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره فرنسا مساء الليلة، ضمن مباريات نصف نهائي الأولمبياد، خاصة بعدما أطاح الفراعنة الصغار بمنتخب باراجواي من ربع نهائي البطولة.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في أولمبياد باريس 2024 كالتالي..

أشرف حكيمي – منتخب المغرب: 7.98

دييجو جوميز – منتخب باراجواي: 7.95

فيرمين لوبيز – منتخب إسبانيا: 7.90

تياجو ألمادا – منتخب الأرجنتين: 7.78

كيفين باريديس – منتخب أمريكا: 7.75

مايكل أوليس – منتخب فرنسا: 7.73

إبراهيم عادل – منتخب مصر: 7.65

لويك بادي – منتخب فرنسا: 7.65

عمر فايد – منتخب مصر: 7.65

أحمد ديوماندي – منتخب مالي: 7.63

وسبق لمنتخب مصر الأوليمبي وأن تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس ثلاث مرات وهو الأنجح بين منتخبات إفريقيا والعرب.