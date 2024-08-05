برشلونة يضم نجم لايبزيج الألماني

كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي برشلونة الإسباني اتفاقه على ضم داني أولمو لاعب نادي لايبيزج الألماني في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى فريق برشلونة لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لرغبته في المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

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ووضع نادي برشلونة الإسباني الثنائي داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني ونيكو ويليامز لاعب أتليتك بيلباو الإسباني على رأس أولوياتهم في الموسم الجديد.

وحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم بين برشلونة ولايبزيج على ضم أولمو في الموسم الجديد.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “الاتفاق بين برشلونة وداني أولمو تم بعقد حتى 2030، حيث يستعد وكيل اللاعب للتحدث مع لايزبيج”.

وأتم: “نادي برشلونة الإسباني رفع عرضه إلى نادي لايبزيج الألماني من 45 مليون يورو إلى 60 مليون من أجل حسم الصفقة”.