قبل ساعات من مواجهة فرنسا.. طبيب المنتخب الأولمبي يكشف موقف زيزو النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب المصري الأولمبي، موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفراعنة، النهائي من مواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام فرنسا، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية.

قال طبيب المنتخب في تصريحات تلفزيونية: "أحمد سيد زيزو كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وتم علاجه، وبنسبة كبيرة سيكون موجود في التشكيل أمام منتخب فرنسا".

أضاف: "زيزو سيشارك في مباراة مصر وفرنسا وفقا لرؤية الجهاز الفني سواء في الشوط الأول أو الثاني، ولكنه من الناحية الطبية بخير".

أكمل: "أحمد عيد يعاني من شد في العضلة الخلفية وتم استبعاده من لقاء فرنسا، خاصة وأننا نلعب كل يومين ونصف أو ثلاثة أيام مباراة في مدن مختلفة ونواجه ذلك بالتغذية المناسبة والاستشفاء".

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