"لا أريد البقاء على المكتب والتفلسف".. كروس يتحدث عن مستقبله بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د ب أ

أكد نجم كرة القدم الألماني المعتزل توني كروس أنه تلقى العديد من العروض للعمل كمحلل كروي في قنوات تليفزيونية بعد نهاية مسيرته.

وقال كروس أسطورة ريال مدريد الإسباني والفائز أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا، لمجلة "كيكر شبورتس" اليوم الإثنين: "لم أفكر في أي شيء بشكل جاد بعد، لأن مسيرتي الكروية انتهت للتو".

لكن كروس لا يرى نفسه "المحلل النموذجي"، موضحا: "لا أريد البقاء على المكتب والتفلسف حول هذا وذاك".

وأشار لاعب بايرن ميونخ الأسبق: "قد استمتع أكثر بالعمل كمعلق، حيث يدور كل شيء حول اللعبة".

وأكد اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا: " لا أريد القيام بعملي أمام الملايين من الجماهير ...لا جدل ، لا شائعات عن الانتقالات ، لا مناقشات بين المدربين، مجرد تحليل وشرح مواقف المبارا، قد يكون ذلك مثيرا".