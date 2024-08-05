رسميا.. شبيبة القبائل الجزائري يعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي شبيبة القبائل المغربي، التعاقد بشكل رسمي مع الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي الجزائري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة بواليا بتيشرت شبيبة القبائل مرحبا به.

وانتقل والتر بواليا لشبيبة القبائل الجزائري، في صفقة انتقال حر، ووقع لمدة موسمين.

جدير بالذكر، أن والتر بواليا، بدأ مسيرته في الدوري المصري مع فريق الجونة، قبل الانتقال للنادي الأهلي في رحلة لم تستمر طويلا.

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