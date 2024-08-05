"بالتردد".. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت قناة مجانية على القمر الصناعي "نايل سات" نقل مباراة مصر وفرنسا في منافسات كرة القدم (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

منتخب مصر صعد إلى نصف النهائي بعد تغلبه على باراجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع نظيره الفرنسي صاحب الضيافة في المربع الذهبي.

ويأمل رجال المدرب روجيريو ميكالي في خطف بطاقة التأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، وضمان التتويج بالميدالية الأولمبية الأولى في كرة القدم.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

تذاع مباراة مصر وفرنسا عبر قناة "الجزائرية 6" على القمر الصناعي "نايل سات".

تردد قناة الجزائرية 6

نايل سات

11679

H

27500

كذلك تذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي "عربسات 26 شرق"، على التردد التالي.

12683

V

27500

موعد مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة مصر وفرنسا في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024؟

بخلاف القناتين الجزائرية والمغربية، تذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

كذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة "الكاس 6"، وهي أيضا قناة مشفرة.