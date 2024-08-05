"غادر صباح اليوم".. الأهلي يعير لاعبه للدوري السويدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

غادر صباح أمس يوسف عفيفي لاعب وسط فريق شباب الأهلي إلى السويد للانضمام لفريقه الجديد اسيريسكا.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن يوسف عفيفي أجتاز الكشف الطبي قبل أن يتم توقيع عقود الإعارة لمدة 6 شهور.

وأوضح المصدر أن الأهلي وصله عرض من قبل 3 شهور ووافق عليه ولكن استخراج التأشيرة كان سبباً في تأخر سفر اللاعب.

وأتم المصدر، أن يوسف عفيفي انتظم في مران فريقه الأول اليوم للمشاركة معه في بطولة الدوري.

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