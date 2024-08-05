شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات محمد الشامي أمام البنك الأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد النادي المصري جهود مهاجمه محمد الشامي في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان محمد الشامي قد غاب عن المصري في المباراة الماضية بالدوري أمام سموحة، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة البنك الأهلي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين، وذلك عقب الهزيمة أمام سموحة بالدوري بهدف نظيف.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بهدف دون رد.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.