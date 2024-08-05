شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراتى مصر وفرنسا.. والمغرب ضد إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر الأولمبي اليوم، الاثنين، مع منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

مشوار مصر وفرنسا

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من: "إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان"، برصيد 7 نقاط. وتأهل الفراعنة إلى المربع الذهبي بعد الفوز على باراجواي (5-4 ) بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي، فيما عبر منتخب فرنسا "البلد المضيف"، نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الفوز في مباراة فرنسا والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، على أمل حصد أول ميدالية في تاريخ منتخب مصر.

موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس تقام فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على ملعب جروباما ستايديوم.

موعد مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

ويواجه الفائز من مباراة مصر وفرنسا المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب وإسبانيا الذى يقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين.

الألعاب الأولمبية.. القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.

وكان أول ظهور لمصر في الألعاب الأولمبية عام 1920، ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفراعنة أي ميدالية، وهو ما يمثل دافعا قويا لكتيبة روجيرو ميكالي من أجل صناعة المجد.