شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره إنبى مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 5.60 مليون يورو.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق إنبى بشكل جيد للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة، جمعها من 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل يحتل إنبى المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل إنبى مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.