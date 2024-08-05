شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: الأولوية لمستحقات اللاعبين المتأخرة قبل حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، أن مجلس إدارة النادى يدرس حل كل الملفات، ومحاولة إيجاد حل لكل الأزمات التي يعانى منها الزمالك الفترة الحالية.

وقال أحمد سالم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأولوية الفترة الحالية سداد المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق، ولا صوت يعلو على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن هذا الموسم كان مرهقاً للاعبين، وأدوا ما عليهم وتحملوا ظروف النادى، فالأولوية الفترة الحالية هى سداد المستحقات المتأخرة.

واختتم سالم بأن مجلس الزمالك يسعى لحل كل الأزمات في أسرع وقت، إلا أنه لا صوت يعلو فوق صوت سداد المستحقات.

وكان عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد أنه لا توجد نية لدى مجلس الإدارة لتأجيل رفع عقوبة إيقاف القيد لانتقالات شهر يناير المقبل، موضحا أن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على حل الأزمة قبل الانتقالات الصيفية.

وقال عمرو أدهم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه ليس من المنطقى أن ينتظر مجلس الزمالك لنهاية شهر أكتوبر لحين صدور الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو، حتى يبدأ التحرك فى حل أزمة القيد.

