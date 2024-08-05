شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يسير على خطى جوميز ويدرس الدفع بشحاتة بديلا لـ عيد أمام فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تسيطر على البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لاختيار بديل أحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن فى مواجهة فرنسا الليلة، حيث يدرس ميكالي الاعتماد على محمد شحاتة فى هذا المركز، كما كان يفعل البرتغالي جوزيه جوميز فى الزمالك فى غياب حمزة المثلوثي وعمر جابر.

ويفاضل ميكالي بين أكثر من لاعب للاعتماد عليه فى مركز الظهير الأيمن، وعلى رأسهم محمد طارق ومحمد شحاتة وأحمد عاطف قطة.

وكان الجهاز الفني قد استبدل أحمد عيد لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم بزميله محمد حمدي فى القائمة الأساسية قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا فى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى باريس.

جاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التى أجريت للاعب بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة باراجواي فى دور الثمانية.

ويلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى مع فرنسا فى العاشرة مساء اليوم، في مباراة تاريخية بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وتقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب بارجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و 2 ".