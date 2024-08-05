شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يجتمع بـ علي ماهر لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن مسؤولي النادي عقدوا اجتماعًا مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

وخلال الاجتماع، ناقش مسؤولو المصري مع علي ماهر كافة الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال الفترة الماضية من عُمر الموسم، وكيفية التأكيد على تلك الإيجابيات والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية تلافي السلبيات والحد من تأثيراتها المستقبلية.

كما تم كذلك مناقشة الخطوط العريضة للموسم الجديد، والذي يخوض الفريق فى مستهله الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستأنف النادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة فريق البنك الأهلي، خلال المباراة التي تقام في الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس باستاد برج العرب.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 فى كأس مصر، عقب الفوز فى دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف.