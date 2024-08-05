شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائي أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الاولمبى، بقيادة ميكالى المدير الفني، لمواجهة فرنسا فى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائي الأولمبياد.

س: ما موعد مباراة مصر وفرنسا في الأولمبياد الليلة؟

ج: تقام مباراة مصر وفرنسا في العاشرة مساء اليوم على ملعب بارك أولمبيك ليون، في اللقاء الذى يحمل يٌعد مهما فى مشوار الفراعنة، خاصة أنه يقرب المنتخب خطوة من التتويج بميدالية أولمبية.

س: ما التشكيل المتوقع لمصر أمام فرنسا في نصف النهائي؟

ج: من المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، وزيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل فى الهجوم.

س: ما مشوار المنتخب الأولمبى في الأولمبياد للوصول إلى نصف النهائي؟

ج: صعد المنتخب الأولمبى إلى نصف نهائي الأولمبياد على حساب بارجواى في ربع النهائي، حيث تعادل المنتخبان في الوقت الأصلى بهدف لكل منتخب، حتى تم اللجوء إلى شوط إضافى ، ثم ركلات الترجيح، وحقق المنتخب مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

كما فاز على أوزبكستان بعد أن تعادل مع الدومينيكان في الجولة الأولى.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس؟

ج: مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و 2 ".

س: هل يشارك زيزو مع المنتخب أمام فرنسا الليلة؟

ج: كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبى، أن أحمد سيد "زيزو" لديه رغبة قوية فى المشاركة مع المنتخب أمام فرنسا الليلة فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد بذل الجهاز الطبى مجهودا جبارا للحاق اللاعب وتعافيه من الإصابة.

وقال سليمان فى تصريح خاص لليوم السابع، إن اللاعب يشارك بنسبة 50% فى بداية المباراة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى، أو بديلا، مشيراً إلى أن تعافيه فى هذه المدة القصيرة جاء بعد مجهود كبيرفى العلاج.

