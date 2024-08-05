شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مباراة جمعت الزمالك مع إنبى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع انبى باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك مع إنبى في 38 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 19 فوز مقابل 11 تعادل وفاز الفريق البترولى في 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع إنبى بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

انتهت أول باراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 فيما انتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.

يعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.