شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب التجديف يصل إلى القاهرة بعد انتهاء منافساته فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وصل عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف ومحمد طه، المدير الفني للمنتخب، إلى القاهرة قادمين من باريس بعد انتهاء منافسات البنا فى دورة الألعاب الأولمبية.

وكان الثنائي محمد علاء قوطة وأحمد خالد عبد العال (تيتو)، لاعب المنتخب ومدرب المنتخب الوطني للتجديف محمد جمعة وصلوا إلى القاهرة الجمعة الماضى، وكان في استقبالهم مصطفى عبد الجواد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف.

ومن المقرر أن يعود اليوم أيضاً رئيس بعثة التجديف المصرية الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بعد مشاركته في الفعاليات الأولمبية ودعمه للرياضيين المصريين في المنافسات.

وحقق عبد الخالق البنا المركز الثالث فى منافسات نهائى D للتجديف فى أولمبياد باريس 2024 المقامة فعالياتها حالياً فى فرنسا.

وكان عبد الخالق البنا تأهل إلى ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث فى التصفية الأولى لسباقات التجديف للقارب الفردى مسافة 2000 متر بزمن قدره 7:05 دقيقة.

هذه هى المشاركة الأولمبية الثالثة لعبد الخالق البنا بعد مشاركاته فى أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020، وقد تأهل البنا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية للتجديف في تونس عام 2023.





البنا ومدربه