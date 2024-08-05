شكرا لقرائتكم خبر عن بلا هزيمة.. مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024 قبل مواجهة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب بارك أولمبيك ليون بفرنسا، لمتابعة اللقاء المصيري الذي يخوضه منتخب مصر الأولمبى، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، عندما يلتقي مع المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور.

وبلغ المنتخب الوطني الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة مفاجأة بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد في دور المجموعات، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

مشوار المنتخب الأولمبي في باريس

بدأ المنتخب الأولمبي مشواره في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم فاز على أوزباكستان بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على إسبانيا فى آخر مباريات المجموعات بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، واجتاز المنتخب الوطني الدور ربع النهائي بعد الفوز على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

مشوار المنتخب الفرنسي

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دور المجموعات بالفوز على أمريكا 3-0، ثم الفوز على غينيا بهدف نظيف، وأخيراً الفوز على نيوزيلندا 3-0، وفي الدور ربع النهائي التقى الديوك بمنتخب الأرجنتين، حيث فاز أصحاب الأرض بهدف نظيف ليضربوا موعداً مع الفراعنة في نصف النهائي.

موعد مباراة مصر وفرنسا

تنطلق مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بارك أولمبيك ليون بفرنسا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" منافسات أولمبياد باريس 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وفرنسا عبر قناة "بي إن سبورت 2HD".