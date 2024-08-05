شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 9 ناشئين من نادي زد لمعسكر منتخب 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي زد خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد باستدعاء 9 لاعبين لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2009، المقرر انطلاقه بمشروع الهدف بداية من يوم الثلاثاء الموافق 13 اغسطس، وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس من الشهر الجاري.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه لنادي زد أنه في حالة وجود أي إصابة لاي لاعب فعليه إحضار تقرير طبي من طبيب النادي والحضور في الميعاد المحدد وعرضه على طبيب المنتخب.

وجاءت أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب مواليد 2009 كالتالي:

١/كريم محمود فاروق

٢/احمد رجب الشحات

٣/براء محمود جلال

٤/خالد مختار عبد العزيز

٥/ احمد رجب الشحات

٦/كارس جورج داود

٧/دانيال تامر وهبي

٨/يوسف عثمان عبد الوهاب

٩/ يوسف سيد سلامه

يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر لها العام المقبل.