بطلة التايكوندو السعودية تواجه لاعبة اسرائيلية في الأولمبياد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: تتجه الأنظار صوب باريس الأربعاء المقبل لمتابعة المواجهة المرتقبة في منافسات التايكوندو تحت 49 كجم للسيدات بين اللاعبة السعودية دنيا أبو طالب، واللاعبة الإسرائيلية أفيشاج سيمبرغ في أول لكل منهما في فئة هذا الوزن بأولمبياد باريس 2024.

ووفقاً للصحافة الإسرائيلية التي اهتمت بهذا الحدث، فقد رفض الرياضيون السعوديون مواجهة منافسين إسرائيليين في المسابقات الدولية سابقاً، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.

فالتوترات على أشدها في المرحلة الحالية بشكل خاص على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، ظهر لاعب جودو جزائري في وزن زائد، مما أدى إلى خسارته مباراته ضد الإسرائيلي توهار بطبول.

ومن المحتمل أن تواجه لاعبة التايكوندو الإسرائيلية سيمبرغ لاعبات من إيران أو تونس أو المغرب أو تركيا في الجولات المقبلة، وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جدول مباريات اللاعبة الإسرائيلية أفيشاج سيمبرغ.

تهاني القحطاني

في دورة ألعاب طوكيو قبل أربع سنوات، دخلت لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو التاريخ عندما واجهت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني واحتضنتها عقب نهاية النزال.

من هي دنيا أبو طالب؟

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، وزن 49 كجم إلى أولمبياد باريس 2024 باعتبارها أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد وليس عن طريق دعوة من اللجنة الأولمبية، وذلك بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية ‫باريس(2024‬).

وجاء تأهل اللاعبة دنيا بعد أداء مشرف ومتميز ومجهود كبير قدمته في جميع المباريات في التصفيات التأهيلية ليضاف هذا الإنجاز لسلسلة النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي ومن أبرزها توشحها بالميدالية البرونزية عالميا وآسيويا من قبل.