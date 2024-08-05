الامارات | انطلاق «الرياضة في إقامة دبي» بهدف تعزز لياقة الموظفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلةً بقسم الشؤون الرياضية، فعاليتها الرياضية الثانية تحت عنوان "الرياضة في إقامة دُبيّ"، وتستمر على مدى أربعة أيام، متضمنةً مجموعةً من المسابقات والأنشطة الرياضية، وذلك ضمن جهود توفير بيئة عمل صحية وسعيدة ومنتجة للموظفين.

واستهلت الفعالية أنشطتها بكلمةٍ ألقاها سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أكد من خلالها أهمية مثل هذه الفعاليات بتعزيز الوعي بممارسة الرياضة والنشاط البدني ، وتأمين بيئة عمل صحية تشجع على النشاط والحيوية، وتحفز جميع الموظفين علىى المشاركة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة.

كما أوضح اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهودنا المستمرة نحو تعزيز نمط الحياة الصحي للموظفين، مُشيراً إلى أن تفاعلهم مع الأنشطة والمسابقات الرياضية يعكس روح التعاون والعمل الجماعي التي تتبناها الإدارة العامة.

ومن جانبه أشار النقيب راشد محمد المري، رئيس قسم الشؤون الرياضية في الإدارة العامة إلى مساعي إقامة دبي لتقديم الأفضل لموظفيها من خلال تنظيم فعاليات رياضية مميزة ، تُلبي احتياجاتهم البدنية والنفسية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة التي تناسب الجميع وتُتيح لهم فرصة الاستفادة من الفوائد الصحية والنفسية للنشاط البدني الرياضي.

وشهد اليوم الأول من الفعالية تمارين شدّ الحَبل بمشاركة عدة فرق، كما شهد تنظيم جلسة حوارية بعنوان" الحياة الصحية: تكامل الصحة والتغذية والرياضة"، شارك فيها المهندس عبد الله بدر العوضي، مُدرب كمال أجسام ، والدكتور خالد أحمد الشريف العوضي، مدرب ولاعب كمال أجسام واستهدفت الموظفين والموظفات من مختلف القطاعات.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني للفعالية تمرين جهاز التجديف بمشاركة عدد من الفرق، إلى جانب تنظيم ورشة عمل حول أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية للعنصر النسائي، تقدمها أمل مراد،أول مدربة باركور وجمباز إماراتية، فيما يشهد اليومان الثالث والرابع تمارين الدراجة الهوائية، والتمارين الهوائية.

ويشهد الحدث طيلة أيامه الأربعة تنظيم معرض للمنتوجات الرياضية بمشاركة 11 علامة تجارية رياضية من الماركات العالمية توفر المستلزمات الرياضية بامتيازات وخصومات حصرية لموظفي وكوادر إقامة دبي، إلى جانب تقديم الهدايا للمتسابقين، وتوزيع قسائم متنوعة على المشاركين تتضمن حسومات حصرية على المنتجات والأغذية الصحية، وكذلك الاشتراك في صالات بناء الأجسام، وصالات اللياقة البدنية.

وتضُم هذه العلامات والماركات العالمية في قسم الملابس كل من لولوليمون وير سوكي دانجون جير، وفي قسم الصالة الرياضية كل من فيتنغلام، وفيت كود، ورينزوجيتسو، وفي قسم الملحقات كل من آر إكس فيتنس إكويبمنت، و ذا ود غايز، في حين شارك في قسم الطعام الصحي جراب آند غو، وبروتين هاوس.