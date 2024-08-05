سفيان رحيمي يتقدم لمنتخب المغرب أمام إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.. شاهد

تقدم منتخب المغرب الأولمبي، بهدف دون رد، في الشوط الأول على حساب إسبانيا، في الدور نصف النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وسجل هداف البطولة سفيان رحيمي، هدف المغرب في الدقيقة 37، من ركلة جزاء.

وعزز سفيان رحيمي، موقعه في صدارة جدول ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024، برصيد 6 أهداف.

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ويواجه منتخب المغرب نظيره إسبانيا، ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة أولمبياد باريس على ملعب مدينة مارسيليا.

تشكيل المغرب مواجهة إسبانيا:

في حراسة المرمى: منير المحمدي.

في خط الدفاع: أسامة العزوزي – مهدي بوكامير – زكريا الواحدي – أشرف حكيمي.

في خط الوسط: بلال الخنوس – أسامة تارجالين – أمير ريتشاردسون.

في خط الهجوم: إلياس اخوماش – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي.

وتأهل منتخب المغرب الأولمبي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حالياً في فرنسا، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي برباعية نظيفة.