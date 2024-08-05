الاهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية

أعلن النادي الاهلي تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة بشكل رسمي اليوم الإثنين.

ونشر الاهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يبرز من خلاله أهداف السولية ولمساته المميزة، وكتب معلقًا: “رحلة المايسترو مستمرة مع أعظم نادي في الكون”.

وقال عمرو السولية عبر الفيديو معلنًا استمراره مع الاهلي: “الرحلة مكملة مع أعظم نادي في الكون”.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت مفاوضات من جانب النادي الاهلي مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق من أجل بقائه خلال الفترة المقبلة.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falahly%2Fvideos%2F415350294293660%2F&show_text=false&width=560&t=0

وتضاربت الأنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن تجديد عقد اللاعب، حيث كان هناك أخبار عن فشل المفاوضات بسبب اختلاف السولية مع الإدارة الحمراء حول تفاصيل العقد ليتم الإعلان في النهاية عن بقائه.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق8 أغسطس الجاري.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة حيث بات قريبًا من حسم اللقب بشكل رسمي.