صافرة رومانية لإدارة مباراة نهائي كأس رابطة الأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، بين سيراميكا كليوبترا وطلائع الجيش، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في نهائي بطولة كأس الرابطة المصري، يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء الروماني رادو بيتريسكو، والمساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي، حكم تقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه سيباستيان جورجي.

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وكان طلائع الجيش تأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

بينما صعد سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة.