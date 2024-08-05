ظهور سامسون.. تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأسايي لمواجهة إنبي بعد قليل.

ويواجه الزمالك فريق إنبي في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة.

اقرأ ايضًا..الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه

وشهد التشكيل ظهور البنيني سامسون أكينيولا، بعد غيابه عن المشاركة الفترة الأخيرة.

تشكيل الزمالك أمام إنبي

وجاء تشكيل الزمالك ضد إنبي اليوم كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله “نيمار”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.