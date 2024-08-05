زيزو يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى عن التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب مباراته ضد فرنسا بعد قليل فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

وينطلق لقاء منتخب مصر ضد فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا، كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس – محمد شحاتة.

في خط الوسط: محمد النني – محمود صابر – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل