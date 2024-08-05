شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون ومنسى ونيمار يقودون هجوم الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مصطفى شلبي

خط الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.