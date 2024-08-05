شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الكرة الطائرة يهزم بوروندى 3-0 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره بوروندى بنتيجة 3-0 فى بطولة أفريقيا بتونس تحت 21 سنة تحت بمشاركة المغرب وتونس ومصر.

بينما يخوض منتخب الشابات تحت 19 سنة مواجهة أمام تونس اليوم أيضا تنطلق الثامنة مساء، حيث يشارك فى منافسة البنات مصر وتونس فقط.

وخاض كلا المنتخبين معسكرا مغلقا فى تونس الأسبوع الماضى استعدادا للمنافسة.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مؤخرا أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة السبت الماضى أمام بولندا بنتيجة 3/0 قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة.