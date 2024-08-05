شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤدى تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلى بحضور مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

حرص كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري على حضور جانب من مران الفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم عصر اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية.

وقبل انطلاق المران، اجتمع كامل أبو علي ومعه محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق، بلاعبي الفريق بحضور الجهاز الفني، وفي مقدمته علي ماهر المدير الفني للفريق، حيث أشاد كامل أبو علي بمجمل أداء الفريق تحت قيادة علي ماهر على مدار الموسم والذي كان سببًا في عودة الفريق للمشاركة بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف رئيس المصري، أن الجميع داخل بورسعيد ينتظر بذل اللاعبين لقصارى جهدهم خلال مباراة الكأس المقبلة أمام البنك الأهلي، وكذا مباراتاه بالدوري أمام كل من زد أف سي والاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي لم ولن يتوانى عن دعم الفريق حتى يحقق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي تقدم القدوة والمثل للجميع في دعم ومؤازرة فريقها وبكل قوة.