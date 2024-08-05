شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يصل القاهرة بكامل صفوفه بعد انتهاء مشاركته فى الأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، إلى مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعادت بعثة فراعنة الطائرة بكامل صفوفها ولم يتخلف اى لاعب عن البعثة كما ردد بعض مروجي الشائعات، وتواجد المنتخب الوطني للكرة الطائرة في مجموعة نارية ضمت رفقته منتخبات بولندا، إيطاليا والبرازيل.

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

يذكر أن اتحاد السلاح المصري، هو صاحب الميدالية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد باريس حتى الآن، بعدما حصد محمد السيد ميدالية برونزية في الأيام الأولى للمنافسات.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، 13 لاعبًا بواقع 12 أساسيين وواحد احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبدالرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 من شهر أغسطس الجاري، ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.