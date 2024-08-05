شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد عمرو السولية لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، عن تجديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لمدة موسم. وقال إن اللاعب قام بالتوقيع على العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

في سياق آخر، اقترب محمود كهربا لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم اعتماد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عليه في المباريات الماضية.

رغبة محمود كهربا في الرحيل بسبب غيابه عن المشاركة في المباريات والاعتماد على وسام أبو علي بشكل أساسي، ومشاركته في دقائق قليلة.

أزمة كهربا مع كولر تعود بسبب حالة الغضب التي تنتاب اللاعب من المدير الفني لعدم الدفع به في المباريات، وهو ما يرفضه كولر الذي يرى أنه الأحق بتحديد تشكيل الفريق.

اللاعب بدأ التفكير في الرحيل عن الأهلي في الصيف، خاصة أنه كان يملك عرضا من قبل من نادي الخلود السعودي، وبدأ اللاعب البحث عن عروض خليجية أبرزها من السعودية والإمارات وقطر، ويترقب عروضا خارجية للموافقة على الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويضع كهربا فكرة الانضمام لناد محلي خطوة ثانية للرحيل عن الأهلي، خاصة مع اهتمام نادي زد بالتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وقد يوافق على ذلك في ظل امتلاكهم مشروعا طموحا، ويسيرون بخطى ثابتة في منافسات الدوري، بخلاف العلاقات الطيبة بين الناديين، والتي قد تسهل من مهمة انتقاله إلى زد.

كهربا يرى أنه لن يكون له دور مع الأهلي في الفترة القادمة، ويرغب في إنهاء علاقته مع القلعة الحمراء بشكل طيب وعدم افتعال أزمات حال استمرار تهميشه من قبل المدير الفني.