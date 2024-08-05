محمد صلاح يدعم بطلة الجمباز جنى محمود بعد أول مشاركة فى أولمبياد باريس

حرص محمد صلاح الفرعون المصري بالملاعب الأنجليزية وبطل المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي بدعم وتشجيع البطلة جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني بعد أول مشاركة أولمبية لها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



محمد صلاح

وحققت جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني المركز الرابع فى نهائيات جهاز الحركات الأرضية في بطولة كأس العالم والمقامة حاليًا فى قطر.

وكانت جني محمود قريبة من التتويج بالميدالية البرونزية فى النهائيات برغم صعوبة المنافسة مع بطلات العالم علي جهاز الحركات الارضية خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني (الدوحة) 2024.

فى حين حقق علي زهران لاعب منتخب مصر المركز السادس في نهائيات جهاز الحلق في بطولة كأس العالم الدوحة - قطر

كما حقق عمر العربي حقق المركز الثامن في نهائيات جهاز الحلق في البطولة كأس العالم الدوحة - قطر.

وقدم منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات أداء مميز خلال فعاليات البطولة

وشاركت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و انسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتي 20 إبريل الجاري المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضم منتخب مصر للرجال:



علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفي أحمد

المدرب:

الكابتن/عرفات أحمد

المدير الفني

الكابتن/ جمال مطر

ومثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

الكابتن/ رضوي الجوهري

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.