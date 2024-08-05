شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق السيارات بمهرجان العلمين 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق سباقات السيارات ضمن الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين في دورته الثانية 2024، يوم التاسع من أغسطس المقبل، حيث تبدأ جولات REV IT UP لعشاق السيارات وتتضمن سباق الدرفت، وتوين درفت على مدار يومى 9 و10 أغسطس المقبل.

حظيت منافسات كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقام للمرة الأولى، بمدينة العلمين الجديدة، بتفاعل وحماس الحاضرين، في اليوم الثاني لفعاليات المنافسة بين ذوي الهمم في كرة السلة، وذالك على هامش النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس.

وأقيمت العديد من الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة 2024، وفي مقدمتها مباراة أساطير الأهلي والزمالك وكذلك منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة وغيرها من الأنشطة.

ومن الرياضات التي زينت المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة، الكرة الطائرة، بالإضافة إلى الفنون القتالية، وتنطلق منافسات الفنون القتالية 22 أغسطس، بينما تقام منافسات الطائرة 1 أغسطس.

وفى مبادرة جديدة لنبذ التعصب في الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتشهد المباراة التي ستقام بين نجوم قطبي الكرة المصرية، على هامش مهرجان العلمين الجديد.