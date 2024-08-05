شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمنتخب مصر الأولمبى أمام فرنسا.. زيزو وكوكا وشحاتة أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب مباراة فرنسا بعد قليل فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

يضم التشكيل كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثًا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عامًا.

من جهته عقد ميكالى أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان المباريات الماضية وغلق ملف الاحتفالات والأفراح والتركيز في مباراة فرنسا المقبلة، خاصة أنها أمام منتخب قوى وشرس، فضلا عن كونه صاحب الأرض والجمهور، وهو ما يحتاج جهدا مضاعفا من الجميع من أجل إثبات الذات وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.