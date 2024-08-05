شكرا لقرائتكم خبر عن علم فلسطين وقمصان الأهلي والزمالك في مدرجات جماهير الإسماعيلى أمام السد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدرجات جماهير الإسماعيلى فى ملعب جاسم بن حمد، ظهور علم فلسطين وجماهير من الأهلى والزمالك لمؤازرة الإسماعيلى أمام السد، فى المباراة الودية المقامة حاليًا، ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على إنشاء النادي.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد نصر، محمد دسوقى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدى، إريك تراورى

الهجوم: خالد النبريص

البدلاء: مروان حمدى، نادر فرج، كمال السيد، حاتم سكر، عبد الله جمال، حسن صابر، عمر أحمد، إبراهيم محمد

ورحب مسؤولو الإسماعيلي بالدعوة التي تلقوها من نادى السد القطري لإقامة هذه المباراة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية، خاصة القطرية.



وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة السد القطري كلاً من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والأثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".