شكرا لقرائتكم خبر عن حواش وأوفا يقودان هجوم إنبى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد ياسين المدير الفنى لفريق إنبى عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - عبد الله عادل - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – محمد حتحوت

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد أمين اوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومصطفى شكشك ويوسف لبيب وأحمد جمال وعلي أوسكار وخالد أحمد حسن ويوسف عادل وفتحي السيد ومحمد النحاس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.