شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. اتحاد السلاح يرد على الادعاءات بإهمال منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

رد الاتحاد المصري للسلاح بالمستندات الكاملة على الادعاءات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشير فيه إلى عدم حصول منتخب السيدات على الدعم المادي أو المعنوي وعدم الاهتمام بمنتخب سيدات سلاح الشيش وإعداده لأولمبياد باريس.

وأكد الاتحاد المصري أن لديه كل المستندات التي تثبت عكس هذا كالتالي:

فيما يخص الدعم المعنوي والمادي ورغم اقامة بعض اللاعبات خارج مصر لظروفهن الخاصة كانت مصر تتحمل كافة تذاكر الطيران من أجل خوض البطولات كما كان الاتحاد يدعمهن في تنفيذ طلباتهن الخاصة بالتدريب، أما عن الدعم المادي فالاتحاد المصري له ميزانية محددة ويتم توزيعها على اللاعبين والمنتخبات حسب برنامج إعداد كل منتخب واحتياجاته وأهدافه، فمنتخبات السلاح للرجال شاركت في جميع البطولات سواء كأس عالم أو جائزة كبرى، وذلك لأنهم ينافسون على ميدالية أولمبية، أما فرق السيدات فقد خاضت 5 بطولات (ثلاث بطولات كأس عالم وبطولة العالم وبطولة افريقيا) من الـ7 بطولات الفرق المؤهلة للأولمبياد، وذلك حسب هدف الفريق وهو التأهل للأولمبياد والمنافسة الأفريقية، فحاليا الاتحاد أهدافه ليست خوض دور الـ64 في البطولات الدولية، بل الحصول على ميداليات.

وعن الاستعداد للأولمبياد وخوض بعض اللاعبات معسكرا على نفقتهن الخاصة أكد الاتحاد أن هذا الكلام غير صحيح، فعلى سبيل المثال بطولة فرنسا دفع الاتحاد ثمن تذكرة الطيران وكان يسبق البطولة معسكر مجاني، كما خاض المنتخب المصري أكثر من معسكر إعداد قبل الأولمبياد.

وأكد الاتحاد أن مدرب منتخب سلاح الشيش للسيدات هو ماهر حمزة مدرب الرجال، وكان يرافقه المدرب أشرف مسعد، ولكن اللاعبات المقيمات خارج مصر لم تتدرب مع المنتخب المصري طوال الوقت.

وأوضح الاتحاد أنه بناءً على لائحته ولتحقيق مبدأ الشفافية سيتم تحويل أي ادعاءات كاذبة عن الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية للتحقيق وإعلان النتائج على الرأي العام.

وأكد الاتحاد أن لديه موازنة محددة وتم تقسيمها على جميع المنتخبات التي كانت لديها فرصة في التأهيل للأولمبياد وعددها 5 منتخبات، وكان من الطبيعي التركيز في صرف الجزء الأكبر من هذه الميزانية على اللاعبين الذين لديهم فرص في المنافسة على ميدالية أولمبية ولولا هذا التخطيط لما استطاع الاتحاد الحصول على ميدالية أولمبية تاريخية في سلاح سيف المبارزة عن طريق اللاعب محمد السيد ومنافسة حقيقية علي ميداليات في سلاحي السيف والشيش رجال.